Раскрыты подробности криминального прошлого убийцы девочек в Рыбинске

Раскрыты подробности криминального прошлого 40-летнего Виталия Молчанова, которого подозревают в изнасиловании и убийстве дочерей своей сожительницы. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

В сентябре 2009 года мужчина, проживавший в то время в Екатеринбурге, зарезал и расчленил свою 35-летнюю знакомую, а также пытался изнасиловать ее соседку. Согласно материалам дела, Молчанов распивал в квартире женщины спиртное, потом они поссорились, и он схватил нож. Молчанов нанес ей не менее 22 колото-резаных ножевых ранений, а затем расчленил тело.

После он напал на 28-летнюю соседку погибшей. Угрожая убийством, Молчанов попытался изнасиловать ее, но по физиологическим причинам не смог.

В июле 2010 года его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. На свободу он вышел в начале 2020 года и уехал в Рыбинск Ярославской области, где устроился на местный кабельный завод. В марте Молчанов в соцсетях познакомился с жительницей Омска, которая развелась с сотрудником уголовного розыска. Вскоре женщина переехала к Молчанову вместе с дочерьми.

15 сентября сообщалось, что мать, вернувшись с работы после ночной смены, нашла девочек мертвыми. На их телах были множественные ножевые ранения. Следователи установили, что их изнасиловали перед смертью.

18 сентября Молчанова задержали. Он признался в преступлениях.

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