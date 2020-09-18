Задержан изнасиловавший и убивший сестер-школьниц в Рыбинске россиянин

Оперативники задержали россиянина, подозреваемого в изнасиловании и убийстве дочерей своей сожительницы в Рыбинске Ярославской области. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает Telegram-канал «Подъем».

В Следственном комитете России «Ленте.ру» подтвердили эту информацию.

О преступлении стало известно 15 сентября. Мать двух девочек 8 и 13 лет познакомилась с подозреваемым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах сестер-школьниц были множественные ножевые ранения.

Подозреваемый в преступлении уже был судим — в декабре 2019 года он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

Ранее, 17 сентября, сообщалось, что за сведения о нем объявили награду в полмиллиона рублей.