Задержанный по подозрению в убийстве двух девочек в Рыбинске попал на видео

Россиянин, задержанный в Рыбинске по подозрению в убийстве и изнасиловании дочерей своей сожительницы, попал на видео. Запись с ним в пятницу, 18 сентября, в своем YouTube-канале публикует Следственный комитет России.

На камеру мужчина рассказывает, что сначала «выпил бутылку, а потом еще и убил их».

О преступлении стало известно 15 сентября. Мать двух девочек 8 и 13 лет познакомилась с подозреваемым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах сестер-школьниц были множественные ножевые ранения.

Подозреваемый в преступлении ранее судим — в декабре 2019 года он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.