Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске признался в преступлении

Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске Ярославской области признался в преступлении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

40-летний Виталий Молчанов при задержании заявил следователям, что «выпил бутылку, а потом еще и убил их».

Ранее 18 сентября стало известно о поимке в Ярославской области подозреваемого в изнасиловании и убийстве сестер 8 и 13 лет — дочерей его сожительницы. Его обнаружили при прочесывании местности. Молчанов прятался, лежа в кустах, и не оказал сопротивления при задержании.

После расправы над сестрами-школьницами он попытался покончить с собой в квартире, где было совершено преступление, но не смог и скрылся. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил о награде в полмиллиона рублей за информацию об убийце.

О преступлении стало известно 15 сентября. Мать двух девочек познакомилась с подозреваемым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах сестер-школьниц были множественные ножевые ранения.

Подозреваемый в преступлении ранее судим — в декабре 2019 года он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

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