Убитые в Рыбинске девочки оказались дочерьми экс-главы уголовного розыска Омска

Изнасилованные и убитые в Рыбинске девочки были дочерьми экс-главы уголовного розыска Омска. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Их мать после развода переехала из Омска в Рыбинск к новому избраннику, 40-летнему Виталию Молчанову. Когда его сожительница была на работе, он выпил около трех бутылок коньячного напитка, изнасиловал и убил девочек 8 и 13 лет.

Подозреваемого сейчас разыскивают правоохранительные органы. В ориентировке отмечается, что мужчина одет в красный спецкостюм и, возможно, передвигается на велосипеде.

По данным СКР, он был ранее судим за тяжкие преступления, в частности, убийство, изнасилование и надругательство над телами умерших. Молчанов освободился из мест лишения свободы в декабре 2019 года.

15 сентября сообщалось, что в Рыбинске Ярославской области найдены мертвыми две девочки 8 и 13 лет. В убийстве заподозрили возлюбленного их матери. По предварительным данным, женщина познакомилась с подозреваемым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах были множественные ножевые ранения.

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