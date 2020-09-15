Россиянин изнасиловал и закопал молодую попутчицу

Россиянин изнасиловал, а затем задушил и закопал девушку, которая искала попутку у села в Иркутской области. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

23 мая в Иркутске без вести пропала 25-летняя девушка. Допросив свидетелей, сотрудники правоохранительных органов установили, что последний раз пропавшую видели у села Урик (Иркутский район Иркутской области), когда она садилась в грузовик. Эксперты-криминалисты, улучшив записи с камер видеонаблюдения и видеорегистратора свидетелей, установили номер автомобиля. Уже 26 мая водителя задержали.

На допросе 44-летний мужчина признался, что, увидев девушку, предложил ей помощь, а затем свернул с трассы, заехал в лес и изнасиловал молодую попутчицу. Испугавшись наказания за содеянное, он связал пострадавшую веревкой, положил в кузов грузовика и, отъехав подальше, задушил. Тело убитой он закопал, прихватив с собой ценные вещи девушки.

Задержанному предъявлено обвинение по ряду статей: изнасилование, убийство, кража, а также незаконное приобретение и хранение наркотиков — при обыске в его доме полицейские нашли пакеты с марихуаной весом более 20 килограммов.