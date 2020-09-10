Полицейская собака спасла от изнасилования российскую школьницу

В Санкт-Петербурге служебная собака помогла полицейским спасти от изнасилования 15-летнюю россиянку. Об этом в четверг, 10 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

9 сентября в полицию поступило сообщение о пропаже школьницы. Полицейские сразу приступили к поиску. Служебная собака по кличке Волк Меркурий по запаху взяла след девочки и привела сотрудников к заброшенному дому в момент, когда мужчина собрался изнасиловать школьницу.

Было установлено, что сначала 36-летний безработный местный житель, угрожая россиянке ножом, совершил с ней развратные действия. Злоумышленника задержали. Решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела.

Ранее мужчина отбывал наказание за кражи, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.