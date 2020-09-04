В Москве курьер предложил клиентке побыть вместе в отсутствие мужа дома

В Москве курьер Delivery Club предложил клиентке, которой доставлял заказ, провести вместе время у нее дома, пока муж отсутствовал. Об этом пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Из опубликованной переписки следует, что мужчина написал девушке, как она ему «понравилась». Клиентка пожаловалась в сервис, в качестве компенсации ей предложили купон в 200 рублей. Позднее представитель компании сообщил «Подъему», что с курьером провела работу служба безопасности, после чего он был уволен, и извинился за произошедшее.

В компании добавили, что оператора службы поддержки отправили на переобучение, потому что он «не придал должного значения случившемуся» — после этого он вернется к работе. Delivery Club также сообщила о работе над обновлением приложения для курьеров, после которого они будут взаимодействовать с клиентами анонимно, и не будут видеть их телефонные номера.

В декабре 2019 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге курьера Delivery Club задержали по подозрению в попытке изнасилования клиентки. Девушка оказала ему сопротивление и он ушел. В Delivery Club заявили о сотрудничестве с правоохранительными органами и указали, что потребовали от компании, через которую нанимают курьеров, расторгнуть с подозреваемым трудовой договор в одностороннем порядке.