Курьер-мигрант попытался изнасиловать заказавшую еду россиянку

В Петербурге курьер напал на клиентку сервиса доставки еды и пытался изнасиловать ее. Девушка отбилась и вызвала полицию, сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 декабря. 20-летняя студентка техникума сделала заказ через мобильное приложение, но когда доставщик еды приехал, то накинулся на нее. По словам пострадавшей, мужчина повалил ее на пол и начал раздевать. Она оказала сопротивление, сумела вырваться и позвать на помощь. Крики напугали курьера, и он убежал.

Собеседник издания добавил, что нападавшим оказался 23-летний мигрант. В публикации не уточняется, задержан ли он.

В начале декабря житель Орска пожаловался в полицию на таксиста, который изнасиловал его во время поездки. Молодой человек рассказал, что выпил в баре и заказал такси до дома. По его словам, по дороге он уснул и проснулся от того, что «упитанный мужчина кавказской наружности» начал насиловать его. После этого таксист высадил пассажира и уехал, оставив его без телефона, паспорта и банковских карт.

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