Обвиненного в изнасиловании детей российского священника отдали под суд

Руководитель организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» (поселок Саракташ Оренбургской области), священник Николай Стремский предстанет перед судом за преступления в отношении несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Стремский обвиняется по семи статьям УК РФ: 117 («Истязание»), 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 133 («Понуждение к действиям сексуального характера»), 135 («Развратные действия»), 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

26 сентября 2019 года сообщалось, что уголовное дело в отношении Стремского передано в центральный аппарат СКР.

Следствие считает, что с 1999 по 2019 год Стремский развращал и насиловал опекаемых и удочеренных им несовершеннолетних. Преступления совершались в поселке Саракташ Оренбургской области. Потерпевшими по делу признаны 11 несовершеннолетних, которые были удочерены или опекались Стремским.

По данным СКР, дочь Стремского Елена и ее муж Виктор Щербаков в августе 2018 года заперли троих несовершеннолетних в гараже и долгое время не выпускали. Елену и ее мужа ранее обвинили в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних и заключили под стражу вместе с самим Николаем Стремским. Дело в отношении Щербаковых в настоящее время уже направлено в суд.