Подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске сдали полиции местные жители

Виталия Молчанова, задержанного в Рыбинске по подозрению в изнасиловании и убийстве двух дочерей его сожительницы, обнаружили местные жители. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам жителей, мужчина несколько дней прятался в лесу и в заброшенных дачах — рядом с местами, где часто играют их дети. «Мальчишки, девчонки постоянно лазают по этим гаражам. Мы еще в прошлом году ругали их», — рассказывают собеседники канала.

Как только они заметили мужчину — сразу же сдали его в полицию. Вскоре оперативники задержали Молчанова — он прятался, лежа в кустах, и не оказал сопротивления. Мужчина сразу признался в содеянном, рассказав, что «выпил бутылку, потом еще и убил их [дочерей сожительницы]».

О преступлении стало известно 15 сентября. Мать двух девочек познакомилась с Молчановым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми 8 и 13 лет. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах сестер-школьниц были множественные ножевые ранения.

Ранее Молчанов был судим — в декабре 2019 года он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.