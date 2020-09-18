Раскаяние убийцы девочек в Рыбинске попало на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Бойцы ОМОНа доставили подозреваемого в изнасиловании и убийстве дочерей своей сожительницы Виталия Молчанова к следователю. Раскаяние убийцы попало на видео, которое опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

На кадрах мужчина говорит, что признает вину в преступлениях и раскаивается, заметив, что «не понимает, почему это сделал».

Ранее 18 сентября сообщалось, что Молчанова, скрывшегося после убийства, обнаружили жители Рыбинска и сдали полиции. Он несколько дней прятался в лесу и в заброшенных дачах — рядом с местами, где часто играют их дети. «Мальчишки, девчонки постоянно лазают по этим гаражам. Мы еще в прошлом году ругали их», — рассказывают жители.

При задержании Молчанов сразу признался в содеянном, рассказав, что «выпил бутылку, потом еще и убил их [дочерей сожительницы]».

О преступлении стало известно 15 сентября. Мать двух девочек познакомилась с Молчановым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми 8 и 13 лет. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах сестер-школьниц были множественные ножевые ранения.

Ранее Молчанов был судим — в декабре 2019 года он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за убийство и расчленение знакомой и попытки изнасилования.

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