Обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске арестовали

Рыбинский городской суд арестовал Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух девочек 8 и 13 лет. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, передает РИА Новости.

По словам Козловой, Молчанов заключен под стражу до 15 ноября 2020 года.

О преступлении стало известно 15 сентября. Мать девочек познакомилась с Молчановым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах сестер-школьниц были множественные ножевые ранения. Следователи установили, что девочки подверглись сексуальному насилию.

Главным подозреваемым стал 40-летний Молчанов, его задержали 18 сентября. Россиянин признался в убийстве, ему предъявили обвинения по части 2 статьи 105 («Убийство»), части 4 статьи 131 («Изнасилование») и пункту б части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Позже стало известно, что в сентябре 2009 года мужчина, проживавший в то время в Екатеринбурге, зарезал и расчленил свою 35-летнюю знакомую, а также пытался изнасиловать ее соседку. В июле 2010 года его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.