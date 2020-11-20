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В Госдуме задумали ввести штрафы за превышение скорости на один километр в час

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Для автомобилистов в России задумали ввести штрафы за превышение разрешенной скорости всего на один километр в час. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает агентство «Москва».

Депутат считает, что поиск лихачей за рулем повысит культуру в обществе. Он отметил, что нарушителем ПДД становится даже тот, кто даже минимально превышает скорость.

«Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права», — сказал Васильев.

Он отметил, что чаще всего аварии на дорогах происходят именно из-за несоблюдения скоростного режима, и по вине нарушителей погибают люди. По его мнению, отмена порога в 20 километров в час должна сделать дороги безопаснее.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев выступил против идеи снизить нештрафуемый порог превышения скорости.

По нынешнему законодательству, за превышение разрешенной скорости на 20-40 километров час полагается штраф в 500 рублей.

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