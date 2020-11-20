Спикер Госдумы отверг идею штрафов за превышение скорости на один километр в час

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил инициативу депутата Александра Васильева о штрафах за превышение скорости на один километр в час. По его мнению, парламент отвергнет эту идею, передает РИА Новости.

«Некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 до 10 километров. Депутаты данную инициативу не поддержали. Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до одного километра», — сказал Володин.

Спикер Госдумы также отметил, что законопроект сперва следовало всесторонне проработать, а также запросить мнение автоэкспертов и автомобилистов. Необходимо провести консультации с фракциями и выяснить отношение депутатов профильного комитета, считает он.

Об инициативе члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Васильева ввести штрафы за превышение разрешенной скорости на один километр в час сообщалось ранее 20 ноября. Депутат считает, что поиск лихачей за рулем повысит культуру в обществе. Он отметил, что нарушителем ПДД становится тот, кто даже минимально превышает скорость.

По нынешнему законодательству, за превышение разрешенной скорости на 20-40 километров час полагается штраф в 500 рублей.