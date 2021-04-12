На Госуслугах решили создать новые суперсервисы

На Госуслугах в 2021 году будут запущены шесть новых суперсервисов — комплексов госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям. Об этом агентству ТАСС рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Среди них «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн», «Мое здоровье онлайн».

К концу 2020 года на портале госуслуг были запущены семь суперсервисов: «Поступление в вуз онлайн», «Социальная поддержка онлайн», «Цифровое исполнительное производство», «Трудовые отношения онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».

6 апреля в России стартовал эксперимент по авторизации в соцсетях через госуслуги. Он продлится до 1 июля следующего года. Пользователи социальных сетей и прочих интернет-площадок, которые зарегистрированы на портале госуслуг, смогут совершать сделки в интернете без дополнительной регистрации. «Пользователи соцсетей, агрегаторов товаров и услуг и сайтов по поиску работы смогут по своему желанию выбирать: регистрироваться по отдельному логин-паролю или воспользоваться учетной записью портала госуслуг», — пояснили в Минцифры. Там отметили, что персональные данные передаваться не будут.

Ранее сообщалось, что в России продлили упрощенный порядок регистрации безработных. При этом отмечается, что решения будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда. Временный упрощенный порядок регистрации безработных должен был перестать работать с 31 марта. С его помощью россияне обращались в службы занятости через порталы госуслуг и «Работа в России». Однако в марте Минтруд опубликовал проект постановления о продлении этих правил до 30 июля.