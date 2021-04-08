Пособия по безработице начали платить по-новому

Правила выплаты максимального пособия по безработице в размере 12 тысяч 130 рублей изменились, теперь его будут платить в течение трех месяцев с первой выплаты. Об этом пишет «Парламентская газета».

Через три месяца размер пособия сократится до пяти тысяч рублей. Постановление правительства вступает в силу 8 апреля.

Также в постановлении уточняются правила выплат беременным россиянкам. Так, в первый если первый квартал получения пособия по безработице в максимальном размере пересекается со временем выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью, то компенсация по безработице перенесется на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что в России продлили упрощенный порядок регистрации безработных. При этом отмечается, что решения будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда. Временный упрощенный порядок регистрации безработных должен был перестать работать с 31 марта. С его помощью россияне обращались в службы занятости через порталы госуслуг и «Работа в России». Однако в марте Минтруд опубликовал проект постановления о продлении этих правил до 30 июля.