В России продлили упрощенный порядок регистрации безработных

Упрощенный порядок регистрации безработных в России продлен до 31 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

При этом отмечается, что решения будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда.

Временный упрощенный порядок регистрации безработных должен был перестать работать с 31 марта. С его помощью россияне обращались в службы занятости через порталы госуслуг и «Работа в России». Однако в марте Минтруд опубликовал проект постановления о продлении этих правил до 30 июля.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что к началу марта в стране стало меньше безработных. По его словам, сейчас их 2,1 миллиона человек.