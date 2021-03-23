В России с апреля отменят некоторые льготы

В России с 1 апреля отменят некоторые льготы, которые были приняты из-за пандемии коронавируса, пишет «Парламентская газета».
Например, россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции. Кроме того, с 31 марта перестают действовать рекомендации ЦБ о реструктуризации кредитов для тех, у кого выявили коронавирус или сильно упали доходы из-за пандемии. До 31 марта действует запрет Банка России на принудительное выселение должников из единственного жилья.
Также только до 1 апреля можно подать заявление на получение новогодних выплат в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет. Кроме того, Банк России не запрещал пополнять наличными анонимные электронные кошельки и некоторые виды проездных и карт школьников. С начала апреля это можно будет делать только с привязанного банковского счета.
С 31 марта перестанет работать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных. Он позволял обращаться в службы занятости через порталы госуслуг и «Работа в России». Однако в марте Минтруд опубликовал проект постановления о продлении этих правил до 30 июля.
В России изменится порядок назначения социальной доплаты к пенсии. Она будет устанавливаться без заявления с 1 января 2022 года.