В России поменяется порядок назначения соцдоплаты к пенсии

В России изменится порядок назначения социальной доплаты к пенсии. Она будет устанавливаться без заявления. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

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С 1 января 2022 года социальная доплата будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Министерство также утвердит алгоритм действий территориальных органов Пенсионного фонда России (ПФР) при обмене данными с региональными органами исполнительной власти.

Ранее Партия пенсионеров потребовала ликвидировать ПФР, поскольку тот не приносит пользы никому, кроме собственных сотрудников. Авторы инициативы считают, что выплаты пенсионерам должны идти непосредственно из федерального бюджета. ПФР они обвиняют в излишних тратах на собственные нужды.

В феврале стало известно, что министерство финансов России разрабатывает новую пенсионную реформу, которая модифицирует добровольную накопительную систему. По неизвестной причине работа идет под грифом «секретно». Позже пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг слова депутата Госдумы Валерия Рашкина, заявившего о скором новом повышении пенсионного возраста.