В России изменились правила выплат максимальных пособий по безработице

Правительство России изменило правила выплат максимальных пособий по безработице. Новый порядок коснется уволенных из-за ликвидации организаций, а также беременных и призывников, сообщает пресс-служба кабмина.

Благодаря новым изменениям урегулируются вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается, объяснили в правительстве.

Согласно закону, граждане начинают получать пособие по безработице со времени регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания гражданина безработным. Первые три месяца россиянин получает пособие в размере 75 процентов средней зарплаты за три месяца, но не более 12 130 рублей, а следующие три месяца — 60 процентов, но не более пяти тысяч рублей.

Отмечается, что потерявший работу гражданин указанных категорий получает в первые три месяца не пособие по безработице, а среднюю зарплату по прошлому месту работы. Из-за действовавших до последнего времени правил они уже не могли получать пособие по безработице в максимальном размере из-за того, что первые три месяца со дня признания их безработными уже истекли. Благодаря новым правилам для таких граждан срок выплаты пособий будет перенесен. Максимальный размер пособия им будет начисляться с четвертого по шестой месяц безработицы.

Ранее сообщалось, что в России продлили упрощенный порядок регистрации безработных. При этом отмечается, что решения будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда. Временный упрощенный порядок регистрации безработных должен был перестать работать с 31 марта. С его помощью россияне обращались в службы занятости через порталы госуслуг и «Работа в России». Однако в марте Минтруд опубликовал проект постановления о продлении этих правил до 30 июля.

10 марта министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что к началу марта в стране стало меньше безработных. По его словам, сейчас их 2,1 миллиона.