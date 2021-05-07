Главная «кубышка» России выросла на 23 миллиарда рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), выполняющего функцию главной «кубышки» России, в апреле 2021 года вырос на 23 миллиарда рублей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минфина.

На 1 мая объем ФНБ составил 13,825 триллиона рублей, 1 апреля в фонде было 13,802 триллиона рублей. Объем ликвидной части на 1 мая составил 7,5 процента ВВП, или 8,661 триллиона рублей (116,435 миллиарда долларов).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено 39,844 миллиарда долларов, 34,691 миллиарда евро, 8,551 миллиарда фунтов стерлингов и 600,304 миллиарда японских иен, а также 110,565 миллиарда китайских юаней и 262,9 миллиона рублей. В ведомстве уточнили, что на депозитах в ВЭБ.РФ размещено 533,180 миллиарда рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке — 138,434 миллиарда рублей. Еще 3,352 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, в акции «Аэрофлота» — 53,65 миллиарда рублей.

Также отмечается, что в долговые обязательства иностранных государств вложено три миллиарда долларов.

В конце марта сообщалось, что деньги суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ) начнут тратить на вложения в золото, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий законопроект, разработанный Минфином.

За последние 20 лет Москва списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам, в том числе 30 миллиардов долларов Кубе и 11 миллиардов — КНДР. Глава МИД Сергей Лавров объяснял, что простить кредиты пришлось из-за того, что они осложняли развитие отношений, а вернуть деньги все равно было невозможно.