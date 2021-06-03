Силуанов поставил диагноз госрасходам

Растущие расходы бюджета на социальную сферу — это неизбежная «детская болезнь» госрасходов, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РБК

Таким образом министр отреагировал на выступление министра экономического развития Максима Орешкина, который отметил серьезный левый уклон в экономической политике после вызванного пандемией кризиса.

«Абсолютно согласен с тем, что Максим Станиславович (Орешкин. — прим. "Ленты.ру") сказал, о тренде "левизны" в расходах. Будем считать, что это детские болезни, о чем наши классики еще говорили. Они должны быть преодолены. Нам, конечно, нужно наращивать расходы на инфраструктуру, это те расходы, которые дают нам эффект для роста экономики», — сказал Силуанов.

В своем выступлении на ПМЭФ Силуанов призвал также к нормализации бюджетной политики: если продолжать повышать объем расходов бюджета, то возрастет угроза обесценивания денег, предупредил он. В таком случае, считает министр, расходы государства окажутся бесполезными и не помогут повысить уровень жизни.