Российскую экономику начали готовить к отказу от доллара

Российские власти начали готовить отечественную экономику к отказу от доллара. В Минфине заявили, что сейчас нужны стимулы, чтобы «двинуть всю экономику дальше от доллара». Об этом сообщает ТАСС.

«Наша, может быть, первая цель — сделать Россию евроизированной страной, чтобы доллар был замещен евро. И я думаю, что у нас есть для этого все основания, что будет касаться и ликвидности валютного обмена, и так далее. Но для этого нужны стимулы», — пояснил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев. Уточнять, о каких именно стимулах идет речь, он не стал, но одновременно допустил директивные методы для ряда госкомпаний.

По мнению Тимофеева, если сдвиг от доллара произойдет, это позволит стране избежать дальнейших санкций и в целом сделать мир более демократичным.

В начале июня министр финансов России Антон Силуанов заявил о радикальном изменении структуры ФНБ в ближайший месяц. В ней не останется американских долларов, хотя до этого они составляли 35 процентов фонда.

«Доллар не вне закона. Все будут также работать, также обменивать во всех обменниках. Также можно хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы», — объяснил позднее глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Альтернативой доллара, по мнению Кудрина, может стать китайский юань.

По словам президента Владимира Путина, страна не намерена полностью отказываться от доллара в качестве резервной валюты или универсального средства для расчетов. «Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов — это не так. Я говорил о другом», — заявил он. Как пояснил президент, он имел в виду то, что США используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер.