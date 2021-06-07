Минфин исключил запрет доллара при расчетах

Российский Минфин поддержал переход от использования доллара в международных расчетах к использованию рубля и других национальных валют. Одновременно в министерстве подчеркнули, что подобный переход не должен сопровождаться запретом на расчеты в долларах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник, 7 июня, директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев объявил, что российские власти начали готовиться к отказу от доллара. По мнению Тимофеева, если сдвиг от доллара произойдет, это позволит стране избежать дальнейших санкций и в целом сделать мир более демократичным.

По словам президента Владимира Путина, Россия не намерена полностью отказываться от доллара в качестве резервной валюты или универсального средства для расчетов. Как пояснил глава государства, он имел в виду то, что США используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер.