В Госдуме объяснили вывод доллара из главной российской «кубышки»

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин оценил планы по выведению американского доллара из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), главной российской «кубышки». Своими мыслями на этот счет он поделился в своем Telegram-канале.

По его мнению, данное решение следует поддержать. «В условиях, когда в угоду политической конъюнктуре вводятся экономические санкции, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления», — объяснил он, напомнив, что подобное неоднократно происходило в прошлом. При этом в качестве примера он вспомнил Иран.

Володин также назвал уход от «долларовой зависимости» шагом, который позволит обеспечить финансово-экономический суверенитет страны.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил о радикальном изменении структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Он уточнил, что в обновленной структуре ФНБ не останется американских долларов, хотя до этого они составляли 35 процентов фонда. При этом повысится доля евро (с 35 процентов до 40) и юаня (с 15 процентов до 30). В два раза сократится доля британского фунта стерлингов (с 10 процентов до 5), и впервые появится золото в объеме 20 процентов. Японская йена сохранится на уровне 5 процентов.