Санкции США назвали полезными для России

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал полезными для экономики страны санкции, введенные США с 2014 года. В рамках сессии Петербургского международного экономического форума он указал, что определенный урон был компенсирован двумя положительными тенденциями, передает РИА Новости.

Первой он назвал создание запасов прочности по всем наиболее важным направлениям, в том числе промышленности и сельского хозяйства. В них, указал чиновник, страна практически полностью перешла на самообеспечение.

В качестве второй тенденции Белоусов назвал сокращение внешнего долга за счет корпоративного долга. За последние семь лет он сократился в два раза.

Также Белоусов заметил, что обнуление доли доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) связано с угрозой новых санкций США, а потому полностью обосновано. О самом решении заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он пообещал, что изменение долей валют произойдет в течение месяца.