Россия оценила критическую зависимость от зарубежных поставок

В некоторых отраслях российской экономики есть критическая зависимость от зарубежных поставок. Объем критического импорта первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов в интервью РБК оценил в один триллион рублей в год.
Он отметил, что было несколько волн импортозамещения, но тем не менее зависимость устранена не до конца. Исходя из среднего курса доллара к рублю в 2020 году, оценка Белоусова соответствует сумме 13,7 миллиарда долларов. Весь импорт товаров в Россию в прошлом году году был равен 231,4 миллиарда долларов.
«Сейчас как раз активизируется снова программа импортозамещения, для того чтобы снизить зависимость», — подчеркнул первый вице-премьер.
Ранее Белоусов обвинил российских металлургов в «нахлобучивании» государства примерно на 100 миллиардов рублей. По его словам, с начала пандемии коронавируса металлургические компании увеличили доходы «в разы» — благодаря росту цен на мировом и внутреннем рынках. Полученные средства металлурги должны вернуть в бюджет в виде налогов, уверен Белоусов.
«Я говорил некоторым из них: "Ребята, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять [эти деньги] — такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот [100 миллиардов рублей]"», — рассказал вице-премьер.