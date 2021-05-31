Россия оценила критическую зависимость от зарубежных поставок

В некоторых отраслях российской экономики есть критическая зависимость от зарубежных поставок. Объем критического импорта первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов в интервью РБК оценил в один триллион рублей в год.

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

Он отметил, что было несколько волн импортозамещения, но тем не менее зависимость устранена не до конца. Исходя из среднего курса доллара к рублю в 2020 году, оценка Белоусова соответствует сумме 13,7 миллиарда долларов. Весь импорт товаров в Россию в прошлом году году был равен 231,4 миллиарда долларов.

«Сейчас как раз активизируется снова программа импортозамещения, для того чтобы снизить зависимость», — подчеркнул первый вице-премьер.

Ранее Белоусов обвинил российских металлургов в «нахлобучивании» государства примерно на 100 миллиардов рублей. По его словам, с начала пандемии коронавируса металлургические компании увеличили доходы «в разы» — благодаря росту цен на мировом и внутреннем рынках. Полученные средства металлурги должны вернуть в бюджет в виде налогов, уверен Белоусов.

«Я говорил некоторым из них: "Ребята, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять [эти деньги] — такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот [100 миллиардов рублей]"», — рассказал вице-премьер.