Российских металлургов обвинили в «нахлобучивании» государства на сотни миллиардов

Вице-премьер Андрей Белоусов обвинил российских металлургов в «нахлобучивании» государства примерно на 100 миллиардов рублей. Чиновника цитирует РБК.

«Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей», — отметил Белоусов.

По его словам, с начала пандемии коронавируса металлургические компании увеличили доходы «в разы» — благодаря росту цен на мировом и внутреннем рынках. Полученные средства металлурги должны вернуть в бюджет в виде налогов, уверен Белоусов.

««Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять [эти деньги] — такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот [100 миллиардов рублей]», — рассказал вице-премьер.

Также он отметил, что такой подход соответствует целям, изложенным в последнем послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Однако размер сверхдоходов, которые компании должны передавать государству, в нем указан не был.

В 2018 году Белоусов уже выступал с похожей инициативой. Тогда он, будучи помощником президента, предлагал изъять в виде налогов около 500 миллиардов рублей, полученных металлургическими, химическими и нефтехимическими компаниями за счет удачной конъюнктуры рынка. Прямых последствий то предложение не имело.