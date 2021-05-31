В ущербе российской экономике от металлургов на 100 миллиардов засомневались

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) засомневались в ущербе российской экономике от металлургов на 100 миллиардов рублей. Расчет ущерба вызывает вопросы, сказал представитель союза, его слова приводит ТАСС.

«Налоговые перечисления металлургических компаний в этом году благодаря конъюнктуре рынка металлов существенно выросли и превышают затраты госстроек от роста цен», — заключил собеседник агентства. По его словам, бюджет получит дополнительно по крайней мере 250 миллиардов рублей за счет налоговых поступлений. В РСПП также подчеркнули, что металлурги очень ограниченно пользуются госфинансированием и иными видами финансовой поддержки.

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Ранее в понедельник, 31 мая, первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил российских металлургов в «нахлобучивании» государства примерно на 100 миллиардов рублей. Полученные средства металлурги должны вернуть в бюджет в виде налогов, уверен чиновник.

Его позицию поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Совершенно очевидно, что недопустимо, когда на внутреннем рынке необоснованно растет цена на продукцию, а компании получают сверхдоходы, прекрасно понимая, за чей счет», — сказал он. По его словам, в этой ситуации недорабатывают ФАС и Министерство экономического развития, которые не внесли предложений по урегулировании ситуации с ростом цен.

В свою очередь владелец НЛМК Владимир Лисин, комментируя слова Белоусова, призвал, «не чинить» российскую экономику, потому что она и так работает. Также он обратил внимание на то, что налоги, выплачиваемые металлургическими компаниями, уже превышают «величину притязаний» — 100 миллиардов рублей.