В Кремле оценили идею о возвращении сверхдоходов государству

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о словах вице-премьера Андрея Белоусова, который обвинил металлургов в «нахлобучивании» государства на сотни миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету страны 100 миллиардов рублей сверхдоходов. Официальный представитель Кремля отметил, что цены были очень высокие, поэтому образовались дополнительные прибыли. «Правительство занимается этим вопросом с участниками бизнеса. Вряд ли нужно искать виновных, это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги, и если возникает диспропорция, государство ее выравнивает», — оценил идею Белоусова Песков.

Ранее вице-премьер заявил, что с начала пандемии коронавируса металлургические компании увеличили доходы в разы — благодаря росту цен на мировом и внутреннем рынках. Полученные средства металлурги должны вернуть в бюджет в виде налогов, уверен Белоусов.

На фоне этого заявления на Московской бирже упали котировки акций крупнейших металлургических компаний. Так, бумаги «Северстали» торгуются по 1674,8 рубля за штуку (на 4,68 процента ниже уровня закрытия предыдущей сессии), акции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) — по 261,28 рубля (минус 0,87 процента), Магнитогорского металлургического комбината (ММК) — по 62,39 рубля (падение на 0,96 процента).