Экс-помощник Путина назвал способ победить бедность в России

Выплата пособий нуждающимся поможет победить бедность в России. Такой способ назвал вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью РБК.

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Экс-помощник президента страны Владимира Путина отметил, что государство научилось идентифицировать людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и быстро доводить до них деньги. Он заявил, что в России может быть создано «социальное казначейство». Благодаря этому, по его словам, поддержка станет адресной.

Подобные социальные выплаты мало влияют на инфляцию, считает Белоусов. «В условиях, когда заработки просели, то, что мы раздали деньги, считаю, мало сыграло на инфляцию», — рассказал вице-премьер.

В мае Путин пообещал повысить доходы россиян, назвав это приоритетной задачей для всех уровней власти. Одной из мер, которая позволит повысить благосостояние населения, может стать увеличение числа работающих граждан на 700 тысяч, отметил Путин. В таком случае, по его словам, рынок труда вернется к состоянию до пандемии коронавируса.

Также глава государства обратил внимание на снизившийся по сравнению с августом прошлого года уровень безработицы в России. В настоящее время он составляет 5,2 процента против 6,4.