Президент Владимир Путин пообещал повысить доходы россиян, назвав это приоритетной задачей для всех уровней власти. Слова главы государства приводит ТАСС.
«Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней», — отметил президент.
Одной из мер, которая позволит повысить благосостояние населения, может стать увеличение числа работающих граждан на 700 тысяч, отметил Путин. В таком случае, по его словам, рынок труда вернется к состоянию до пандемии коронавируса.
Также глава государства обратил внимание на снизившийся по сравнению с августом прошлого года уровень безработицы в России. Сейчас он составляет 5,2 процента против 6,4.