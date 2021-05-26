Президент Владимир Путин пообещал повысить доходы россиян, назвав это приоритетной задачей для всех уровней власти. Слова главы государства приводит ТАСС.

Материалы по теме Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше? Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

«Нужно добиться перехода к росту реальных доходов граждан. Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней», — отметил президент.

Одной из мер, которая позволит повысить благосостояние населения, может стать увеличение числа работающих граждан на 700 тысяч, отметил Путин. В таком случае, по его словам, рынок труда вернется к состоянию до пандемии коронавируса.

Также глава государства обратил внимание на снизившийся по сравнению с августом прошлого года уровень безработицы в России. Сейчас он составляет 5,2 процента против 6,4.