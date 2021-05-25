В Госдуме перед выборами пообещали россиянам базовый доход

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о скором внесении в Госдуму законопроекта о безусловном базовом доходе россиян, передает ТАСС.

В ходе пресс-конференции он рассказал, что рассматривать документ будет уже следующий состав Госдумы, который сформируют после сентябрьских выборов. При этом политик пообещал, что его партия станет бороться за его принятие, если пройдет в новый созыв.

По его словам, базовый доход стал бы важнейшим шагом по ликвидации бедности в стране, а на выплаты можно направить средства от продажи углеводородов. Миронов уверен, что нынешние сверхдоходы лежат «мертвым грузом», и лучше 90 процентов из них взять и поделить, направив в «Фонд национального народосбережения».

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Другим вариантом политик назвал введение «альтернативного бюджета», куда пойдут средства от государственной монополии на оборот и производство этилового спирта.

Полтора месяца назад «Справедливая Россия» уже указывала, что хочет стать инициатором идеи о базовом доходе, но тогда о конкретном законопроекте и сроках внесения речи не шло.

Ранее Миронов в рамках подготовки к выборам обещал внести на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Кроме того, он хочет ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), списать долги россиян по микрокредитам и пересмотреть сумму прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда. Первый параметр, как считает политик, должен составлять 31 тысячу рублей, а второй — 50-60 тысяч.

В партии не указывали способы обеспечить столь радикальное увеличение расходов из бюджета, однако для списания долгов Миронов предлагал забрать долги у Бангладеш.

Сергей Миронов в 2001-2011 годах занимал должность спикера Совета Федерации, после чего перешел в Госдуму. На последних выборах «Справедливая Россия» набрала немногим более шести процентов голосов избирателей. Перед сентябрьскими выборами партия объединилась с «Патриотами России» Геннадия Семигина и «За правду» Захара Прилепина.