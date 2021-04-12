Россиянам предложили раздать по 10 тысяч рублей просто так

Депутаты от «Справедливой России» планируют внести в Госдуму законопроект о выплате безусловного базового дохода для малоимущих, пишет ТАСС.

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Депутаты предлагают раздать населению по 10 тысяч рублей просто так. Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин считает законопроект «не столько социальным, сколько символическим актом». Он отметил, что на 10 тысяч рублей социальным иждивенцем не станешь, но эти деньги «повысят статус гражданина даже в его собственных глазах».

Лидер справороссов Сергей Миронов сказал, что средства на выплаты можно взять из перераспределения налоговых поступлений от продажи углеводородного сырья за счет изменения бюджетного правила. В перспективе деньги должны получать все россияне вне зависимости от размера дохода, считает он. Документ пока не был направлен в правительство для получения заключения. Если инициатива найдет поддержку, выплаты могут начаться с 2022 года.

Ранее о намерении прекратить работу при получении базового дохода рассказали 19 процентов россиян. Около 50 процентов при этом продолжили бы работать в свободном режиме, 31 процент не стали бы бросать работу ни при каких обстоятельствах.

Первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев считает, что тема введения минимального базового дохода неактуальна для России.

В феврале президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами фракций Госдумы согласился с предложением подумать о введении продуктовых талонов для бедных слоев населения.