Россияне рассказали о желании получать деньги просто так

Россияне рассказали авторам исследования, проведенного совместно СберНПФ, «Сбер Управление активами» и «Рамблером», о желании получать деньги просто так и не работать при условии получения базового дохода. Выдержки из исследования приводят «Известия».

Материалы по теме Клановая экономика Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи? Страна советов Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности

О намерении прекратить работу при получении базового дохода рассказали 19 процентов опрошенных. 50 процентов при этом продолжили бы работать в свободном режиме, 31 процент не стали бы бросать работу ни при каких обстоятельствах.

Отвечая на вопрос о желаемом уровне ежемесячного дохода, 29 процентов респондентов назвали 100-200 тысяч рублей, 25 процентов — сумму более 200 тысяч, 19 процентов — 70-100 тысяч рублей. 13 процентам достаточно 50-70 тысяч рублей в месяц, девяти процентам — 30-50 тысяч, пяти процентам — 20-30 тысяч.

28 процентов опрошенных предпочли бы тратить появившееся свободное время на путешествия, 26 — на семью, 20 — на саморазвитие, 18 — на хобби.