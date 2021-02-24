Жителям Гонконга раздадут деньги просто так

Жителям Гонконга раздадут купоны на сумму пять тысяч гонконгских долларов (около 645 долларов) просто так, пишет Hong Kong Free Press.

По мнению местных властей, это должно стимулировать потребительские расходы. На реализацию программы планируют потратить 36 миллиардов гонконгских долларов, а воспользоваться ею смогут около 7,2 миллиона человек. Купоны будут выдавать в пять этапов — по тысяче гонконгских долларов в месяц.

В феврале прошлого года власти Гонконга уже раздавали деньги на покупки в магазинах. Они выдавали по 10 тысяч гонконгских долларов (1200 долларов), чтобы увеличить потребительский спрос. Экономика Гонконга сократилась в 2020 году на 6,1 процента, что стало крупнейшим спадом в истории. Ожидается, что в этом году ВВП вырастет на 3,5-5,5 процента.

В июне прошлого года власти Пекина выдали жителям ваучеры на общую сумму 12,2 миллиарда юаней (1,7 миллиарда долларов), которые можно было использовать на шопинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия.