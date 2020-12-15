Названы самые эффективные страны мира

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») и назвала самые эффективные страны мира с точки зрения состояния рынка труда и производительности.

Первые три места, по версии BCG, заняли Нидерланды, США и Швейцария. Результат первых взят за 100 процентов. США получили от авторов 99,9 процента, Швейцария — 98,3. Также в первую десятку вошли Сингапур (94,2 процента), Австралия (92,1), Исландия (91,9), Канада (91,8), Великобритания (91,4), Дания и Финляндия (по 89,2 процента).

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Авторы анализировали несколько параметров, среди которых несоответствие навыков работников текущим требованиям рынка (у лидеров рейтинга самый низкий показатель), население, трудоспособное население, производительность труда и ее годовой рост.

Россия заняла 52-е место с результатом 30,1 процента от лидера. На соседних местах оказались Мексика (30,2 процента) и Греция (30 процентов). Авторы отмечают хорошие показатели России в области набора профессиональных навыков и инклюзивности рынка труда. Среди основных навыков, развитых у российских специалистов, — чтение, математика и естественные науки. В этих сферах страна намного опередила других членов БРИКС (также входят Бразилия, Китай, Индия и ЮАР).

52 место заняла Россия в рейтинге эффективности

Также у России хорошие показатели по вовлеченности населения в массовые открытые онлайн-курсы, безработице среди молодежи (на 10 процентов ниже среднего уровня БРИКС), и равенству среди мужчин и женщин (в России работают 48 процентов женщин против 40 в среднем по БРИКС).

Среди слабых сторон России: низкая социальная мобильность (81-е место из 132), а также показатель общей удовлетворенности населения. Страна занимает 73-е место из 156 по мировому индексу счастья. Также страна отстает от лидеров по части самореализации жителей и создания подходящей среды для них.

Попали в яму

Авторы отмечают, что перед большинством стран мира стоит проблема «квалификационной ямы» — разрыва между навыками, которыми обладают работники, и задачами, которые они выполняют. Ситуация усугубилась в 2020 году из-за пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса. Правительства в разных странах и регионах предпринимают ряд мер, в том числе разворачивают цифровые платформы по переобучению, развитие онлайн-образования и поощрения повышения квалификации. Однако этих шагов оказывается недостаточно.

«Реальность такова, что сегодняшний 25-летний молодой человек должен быть готов к смене 3-5 профессий в течение своей профессиональной жизни. Если раньше технического образования хватало на 10 лет без повышения квалификации, то сейчас этот срок сжимается до 2 лет по многим специальностям. Поэтому решение вопросов квалификации, мотивации и возможностей занимает важное место в комплексе мер для преодоления "квалификационной ямы"», — приводятся слова соавтора исследования Сергея Перапечки.

6 процентов мирового ВВП теряется из-за существования «квалификационной ямы»

В России решить большую часть проблем можно, если достичь ежегодного увеличения темпов роста ВВП минимум на один процент. В целом по миру «квалификационная яма» приводит к тому, что глобальная экономика «облагается дополнительным 6-процентным налогом» (в процентах от мирового ВВП). К концу 2020-го этот показатель может достичь 11 процентов.

Авторы подчеркивают, что все страны мира должны сделать устранение «квалификационной ямы» основным приоритетом при разработке политики развития человеческого капитала. Также BCG разработала собственный механизм устранения проблемы, получивший название Future Skills Architect (FSA, построение будущих навыков). В его основе — повышение компетенций, мотивации и создание новых возможностей. Его предлагается использовать национальным правительствам и международным организациям.