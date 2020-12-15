Экономика
 
Последние новости
Иммунолог назвал основной отличающий коронавирус симптом и срок его появления
В Европарламенте не смогли перевести речь белорусского оппозиционера
Коллегии выборщиков в США призвали упразднить
В Роспотребнадзоре оценили уровень вакцинации от гриппа
В Европе раскрыли «скрытую угрозу» ВМФ России от Sentinel-1
В российском регионе ужесточили ограничения из-за коронавируса к Новому году
На российском маяке нашли советский клад
В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 10 тысяч 
США пригрозили покупающим оружие у России странам
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы самые эффективные страны мира

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Yves Herman / Reuters

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») и назвала самые эффективные страны мира с точки зрения состояния рынка труда и производительности.

Первые три места, по версии BCG, заняли Нидерланды, США и Швейцария. Результат первых взят за 100 процентов. США получили от авторов 99,9 процента, Швейцария — 98,3. Также в первую десятку вошли Сингапур (94,2 процента), Австралия (92,1), Исландия (91,9), Канада (91,8), Великобритания (91,4), Дания и Финляндия (по 89,2 процента).

Читаем лучше всех

Авторы анализировали несколько параметров, среди которых несоответствие навыков работников текущим требованиям рынка (у лидеров рейтинга самый низкий показатель), население, трудоспособное население, производительность труда и ее годовой рост.

Россия заняла 52-е место с результатом 30,1 процента от лидера. На соседних местах оказались Мексика (30,2 процента) и Греция (30 процентов). Авторы отмечают хорошие показатели России в области набора профессиональных навыков и инклюзивности рынка труда. Среди основных навыков, развитых у российских специалистов, — чтение, математика и естественные науки. В этих сферах страна намного опередила других членов БРИКС (также входят Бразилия, Китай, Индия и ЮАР).

52
место
заняла Россия в рейтинге эффективности

Также у России хорошие показатели по вовлеченности населения в массовые открытые онлайн-курсы, безработице среди молодежи (на 10 процентов ниже среднего уровня БРИКС), и равенству среди мужчин и женщин (в России работают 48 процентов женщин против 40 в среднем по БРИКС).

Среди слабых сторон России: низкая социальная мобильность (81-е место из 132), а также показатель общей удовлетворенности населения. Страна занимает 73-е место из 156 по мировому индексу счастья. Также страна отстает от лидеров по части самореализации жителей и создания подходящей среды для них.

Попали в яму

Авторы отмечают, что перед большинством стран мира стоит проблема «квалификационной ямы» — разрыва между навыками, которыми обладают работники, и задачами, которые они выполняют. Ситуация усугубилась в 2020 году из-за пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса. Правительства в разных странах и регионах предпринимают ряд мер, в том числе разворачивают цифровые платформы по переобучению, развитие онлайн-образования и поощрения повышения квалификации. Однако этих шагов оказывается недостаточно.

«Реальность такова, что сегодняшний 25-летний молодой человек должен быть готов к смене 3-5 профессий в течение своей профессиональной жизни. Если раньше технического образования хватало на 10 лет без повышения квалификации, то сейчас этот срок сжимается до 2 лет по многим специальностям. Поэтому решение вопросов квалификации, мотивации и возможностей занимает важное место в комплексе мер для преодоления "квалификационной ямы"», — приводятся слова соавтора исследования Сергея Перапечки.

6
процентов мирового ВВП
теряется из-за существования «квалификационной ямы»

В России решить большую часть проблем можно, если достичь ежегодного увеличения темпов роста ВВП минимум на один процент. В целом по миру «квалификационная яма» приводит к тому, что глобальная экономика «облагается дополнительным 6-процентным налогом» (в процентах от мирового ВВП). К концу 2020-го этот показатель может достичь 11 процентов.

Авторы подчеркивают, что все страны мира должны сделать устранение «квалификационной ямы» основным приоритетом при разработке политики развития человеческого капитала. Также BCG разработала собственный механизм устранения проблемы, получивший название Future Skills Architect (FSA, построение будущих навыков). В его основе — повышение компетенций, мотивации и создание новых возможностей. Его предлагается использовать национальным правительствам и международным организациям.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа главная проблема российского рынка труда
Мировой экономике пообещали проблемы
Описано влияние новых технологий на мировой рынок труда
Другие материалы рубрики
Экономика00:0122 сентября 2018
Анатолий Чубайс

Нанотолий

Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось и ему нашли замену
15:4811 декабря

Европа собралась резко сократить закупку нефти и газа

15:1511 декабря

Большинство россиян приготовились к дальнейшему росту цен

15:0411 декабря

Вероятность выживания Олега Тинькова оценили в 40-50 процентов

Экономика20:0016 ноября

Прокачались

Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
13:2811 декабря

Треть россиян назвали себя бедными

12:5411 декабря

Баржа для строительства «Северного потока-2» встала на месте работ

13:5811 декабря

СКК «Звезда» передал заказчику первый танкер класса «Афрамакс»

Экономика18:4510 ноября

Поколение выживших

Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
12:2911 декабря

Российский автогигант откажется от четырехдневки

11:2411 декабря

В России выросло число злостных неплательщиков по кредитам

11:0111 декабря

Тиньков объяснил распродажу акций своего банка

Россия
Российский губернатор пригрозил уволить чиновников за подпольные вечеринки
«Вирус приспосабливается, ему нужно закрепиться в популяции»
Что нужно знать о носителях, опасных переносчиках коронавируса и вакцинах — отвечает академик
«ОМОН пошел на толпу, началась давка, люди падали»
10 лет столкновениям на Манежной площади: как смерть фаната привела к беспорядкам в центре Москвы
Россиянка застряла в заборе и замерзла насмерть
На низком старте
Что изменится в жизни россиян в 2021 году
Три медведя в Московском зоопарке впали в спячку
«Нам предстоит суровая зима»
Мир стоит на пороге вакцинации от коронавируса. Поможет ли это остановить пандемию?
Все материалы
Мир
Билл Гейтс предсказал продолжение изоляции в США до 2022 года
У берегов Саудовской Аравии взорвался танкер
Эммануэль МакронРеспублика наносит ответный удар
Франция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
Опубликовано видео с места стрельбы у собора в Нью-Йорке
Дональд ТрампВбросы, пули, кандидаты
Трамп готов расколоть Америку ради победы над Байденом. Однажды это закончилось гражданской войной
В Израиле припомнили России Крым
Карнавальный коммунизм
В ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
Российские хлебозаводы оказались на грани закрытия
«Помню, угрожали ножом, забивали мне стрелки»
Как Россия 20 лет развивала интернет и оставила позади большинство стран Европы
«Газпром» защитил свое право потратить 100 миллиардов рублей
«Он прописал России шоковую терапию»
 
Adidas продаст Reebok
Акции разработчика вакцины от коронавируса рекордно подешевели
Слабый сигнал
 
Все материалы
Силовые структуры
Мать запертой на полгода в шкафу девочки отпустили домой
«Тюрьма — это самый дорогой отель»
Бывший аферист — о том, как украсть в России миллионы и хорошо устроиться в СИЗО с сигарным клубом
Российский подполковник выстрелил в лося и попал в охотника
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В петербургском ТЦ нашли взрывное устройство в пачке из-под сока
Место происшествияТеррорист-смертник подорвал себя у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии
В результате взрыва пострадали шесть сотрудников
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Глава UFC назвал стоимость организации
Пеп Гвардиола
Партнерский материал
Манчестерское дерби: игра будет равна, сыграют два «мешка»
Тот случай, когда футбол — это игра не миллионов, а миллиардов. Долларов и евро
Уволенный через пять месяцев после назначения гендиректор «Спартака» объяснился
«Дьявольская» дюжина
Дерби в Манчестере, битва «Эвертона» с «Челси» и визит «Ливерпуля» в Лондон — интриги 12-го тура АПЛ
Мария Шарапова вошла в топ самых упоминаемых в Twitter спортсменок
Футболисты устроили скандал из-за расизма в матче Лиги чемпионов
Судья назвал «негром» тренера одной из команд. Матч остановили, игроки покинули поле
UFC упрекнули в смехотворной раскрутке Нового Хабиба
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Реклама с заразившимся коронавирусом Санта-Клаусом рассердила зрителей
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
В работе YouTube и Google произошел сбой
«Это не тот интернет, который мы хотели»
Интернет во всем мире захватили IT-корпорации. Почему это опасно?
Американки «узнали» о существовании чайника и обрадовались этому изобретению
«Они зарабатывают на моей травме»
Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
Умерла 94-летняя звезда Instagram из России
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
103-летний ветеран назвал секретом долголетия любовь к пиву
Невеста с COVID-19 оказалась в день свадьбы в больнице и через пять дней умерла
Отвергнутый мужчина убил женщину и ее отца после неудавшегося свидания
«Стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег»
История сибирячки о жизни в Бельгии
Доктор медицинских наук назвал простой способ избавления от похмелья
Ричард Филлипс«Я не жалуюсь»
История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
Все материалы
Посмотрите на карбоновую газонокосилку от Mansory в стиле кроссовок Jordan
Они приближали будущее: обтекаемые довоенные автомобили
Выдающаяся техника, которая приручила воздушные потоки еще в ранние годы автомобилестроения
Hyundai объявил цены на новую Elantra в России
Видео: кладбище огромных советских спецавтомобилей
Огромное поле машин-монстров из СССР. Для чего создали эту технику?
Peugeot раскрыла характеристики гиперкара для марафонских гонок
Зимние гонки в России — от древних «Жигулей» до Porsche
Фоторепортаж с самого демократичного ралли зимнего сезона
АвтоВАЗ раскрыл внешность обновленного Lada Largus
Все материалы
Дом
В Москве недосчитались однокомнатных квартир
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Елку в российском городе украсили мусором
Россияне высмеяли квартиру за 750 миллионов рублей
Продавцов квартир в Москве сочли неадекватными
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы