Названа главная проблема российского рынка труда

Международная рекрутинговая компания Hays провела исследование российского рынка труда (есть в распоряжении «Ленты.ру») и назвала его главную проблему.

Авторы опрашивали как работников, так и работодателей, задавая им вопросы о ситуации на рынке труда. Главной его проблемой в 2020 году работники назвали дефицит вакансий. Такой ответ дали 29 процентов респондентов. 18 процентов рассказали о снизившейся за последний год зарплате. 15 процентов указали на слишком высокую конкуренцию среди квалифицированных профессионалов, 6 процентов отметили возросшие требования со стороны работодателей. При этом 21 процент работников уверены, что за прошедший год ничего не изменилось.

В свою очередь работодатели заявили о нехватке квалифицированных кадров (30 процентов). Еще 35 процентов не заметили такой проблемы, а 35 процентов считают, что дефицит качественной рабочей силы имеет место только в редких и новых специальностях.

21 процент компаний, заявивших о нехватке нужных сотрудников, работают в сфере информационных технологий, 14 процентов — в фармацевтике, 12 процентов производят промышленное оборудование.