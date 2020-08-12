В России объявили о преодолении кризиса на рынке труда

Кризис на рынке труда в России преодолен, объявили в Минтруда. Численность принятых на работу россиян в июле впервые с начала пандемии превысила численность уволенных, констатировали в ведомстве. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Сейчас, по подсчетам министерства, в стране официально признаны безработными 3,39 миллиона человек. Еще примерно 0,4 процента сотрудников могут уволить в ближайшее время, однако в целом рынок труда постепенно выходит из кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Максимальный риск увольнения наблюдается в сфере торговли, транспорта и услуг.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков говорил, что безработица в стране достигнет пика в августе-сентябре. По его словам, стабилизироваться ситуация на рынке труда России начнет только в четвертом квартале, когда число безработных будет падать за счет трудоустройства.

Самой доходной массовой профессией сейчас считается мужской парикмахер (барбер) в месяц они зарабатывают в среднем 67 тысяч рублей. Также в число самых денежных профессий входят стоматологи и замерщики строительных и мебельных компаний.