Названа самая доходная массовая профессия в России

Авторы исследования (есть в распоряжении «Ленты.ру»), проведенного сервисом «Авито Работа», назвали самую доходную массовую профессию в России. Ею оказалась профессия барбера — мужского парикмахера.

Средний по стране заработок барберов равняется 67 тысячам рублей в месяц, что на 47 процентов больше, чем шесть лет назад, когда проводилось предыдущее аналогичное исследование (45,6 тысячи рублей и 10-е место рейтинга).

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На втором месте оказались стоматологи, зарабатывающие 60,5 тысячи рублей (плюс 18 процентов к уровню 2014 года), на третьем — замерщики строительных и мебельных компаний (60 тысяч рублей, плюс 16 процентов).

Также в пятерку самых высокооплачиваемых массовых специалистов вошли прорабы (58,6 тысячи рублей, рост на 14 процентов) и машинисты экскаватора (56,9 тысячи, рост на 10 процентов).

Среди профессий с наибольшим ростом зарплат за последние шесть лет лидируют парикмахеры (не только мужские), заработок которых увеличился на 61 процент — до 51,3 тысячи рублей в месяц. На втором месте барберы, на третьем месте — энергетики (специализация не уточняется), увеличившие доход на 28 процентов — до 47,9 тысячи рублей.