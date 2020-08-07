Названы самые раздражающие фразы в резюме

Российские рекрутеры выделили топ-10 раздражающих слов и фраз, которые используют соискатели в своих резюме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании SuperJob.

Согласно материалам исследования, за прошедшие пять лет рекрутеры в целом стали спокойнее воспринимать манеру заполнения резюме. Вместе с тем, теперь они больше ценят конкретику, а не шаблонные фразы. Почти половину рекрутеров (49 процентов) ничего не раздражает в резюме соискателей.

Однако часть респондентов выделила десять слов и фраз в резюме, которые могут вызывать у них раздражение. По итогам опроса, в тройке лидеров оказались стрессоустойчивость (18 процентов), коммуникабельность (14 процентов) и легкая обучаемость (7 процентов).

По сравнению с опросом пятилетней давности в список попали выражения «активная жизненная позиция», «амбициозность», «многозадачность», «клиентоориентированность» и «нацеленность на результат». При этом десятку покинули фразы «презентабельная внешность», «большая зарплата», «ответственность», «владение офисной техникой» и «хочу».

Среди опрошенных специалистов по подбору персонала каждый третий заявил о наличии раздражающих слов и фраз в резюме. На неверное оформление пожаловались 14 процентов респондентов, отметив, что это раздражает больше, чем отдельные слова. Почти половина рекрутеров (47 процентов) главной претензией к соискателям назвали, как и пять лет назад, неграмотность.

Ранее стало известно, что после отмены ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, и, в частности, режима самоизоляции, более других на рынке труда оказались востребованы профессии преподавателей и госслужащих. Также наблюдался прирост вакансий в области IT, отрасли производства и агропрома, в сферах красоты и здоровья, а также туризма и услуг.