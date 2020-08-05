Россияне раскрыли причины увольнений

Более 30 процентов россиян увольняется с работы из-за того, что им не повышают зарплату. О такой причине увольнений говорится в результатах исследования сервиса подбора персонала Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Главной причиной увольнения 31 процент респондентов назвали неготовность работодателя к повышению зарплаты работников. Еще 15 респондентов указали на профессиональное выгорание и стресс на работе. При этом 13 процентов пожаловались на отсутствие карьерного роста.

Кроме того, 10 и 7 процентов заявили о том, что веской причиной увольнения для них может стать желание работать ближе к дому и уделять больше времени семье соответственно. По 4 процента опрошенных могли бы сменить работу из-за конфликтов и желания переехать в другой город или страну.

В варианте «другое» россияне чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.

При поиске новой работы более половины опрошенных (54 процента) помимо зарплаты обращают внимание на рабочий график, а 44 процента респондентов отметили важность расстояния от дома до рабочего места. На надежность будущей компании обратили внимание 36 процентов, а 34 процента указали на позитивные отзывы сотрудников о работе.

Еще 31 процент россиян отметили важность обучения и карьерного роста, а для 17 процентов важнее всего, чтобы будущая зарплата была выше прежней. При этом 10 процентов участников исследования отметили значимость льгот, по 5 процентов — средний возраст сотрудников, их количество и наличие вакансий для мам и пенсионеров.

Ранее стало известно, что почти половине россиян (42 процентам) нелегко дается решение бросить работу. Как оказалось, более половины граждан (51 процент) в среднем работает на одном месте около пяти лет.