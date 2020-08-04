Россиянам оказалось сложно бросать работу

Почти половине россиян (42 процентам) нелегко дается решение бросить работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Как оказалось, более половины граждан (51 процент) в среднем работает на одном месте около пяти лет.

Решение о смене работы всегда легко дается только 9 процентам участников исследования, еще 49 процентов респондентов указали, что многое зависит от причин ухода и прежнего места работы. Более трети (34 процента) участников опроса рассказали, что смогли найти новую работу в течение месяца после увольнения, еще 39 процентов признались, что на поиски места у них уходит свыше трех месяцев. Исследование проводилось среди более трех тысяч человек старше 18 лет во всех регионах страны.

В среднем зарплата среднестатистического работника в России в крупных и средних компаниях составляет порядка 35 тысяч рублей, а в сфере добычи полезных ископаемых — 65 тысяч рублей.

При этом одной из самых высокооплачиваемых сфер оказалось рыболовство. Почти треть работников получают там более 100 тысяч рублей. На втором месте по доле высокооплачиваемых работников оказалась финансовая сфера, на третьем — добыча полезных ископаемых.