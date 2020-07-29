Россиянам назвали простой способ сохранить внимание на работе

Преподаватель антистрессовых программ Ирина Хробостова в интервью радио Sputnik рассказала россиянам, как повысить концентрацию внимания и открыть в себе внутренние резервы в середине рабочего дня, когда человек начинает уставать.

По ее словам, самый гарантированный способ вернуть утраченное внимание — выполнение дыхательной гимнастики. Такие упражнения способствуют восстановиться за несколько минут. «Если вы расстроены чем-то или сильно взволнованы, или у вас лихорадочные мысли, просто перенесите внимание на свое дыхание. Наблюдайте за своим дыханием, за тем, какое оно у вас есть», — посоветовала Ирина Хробостова. По ее словам, после этого дыхание начнет замедляться, тело и ум расслабляться, что позволит избавиться от нервозности или лихорадочности мыслей и действий.

Однако к такой дыхательной медитации можно прибегать не только при потере концентрации. Например, эта техника помогает мобилизовать умения и таланты, избавиться от страхов, позволит лучше контролировать эмоции. «После нескольких минут медитации улучшается интуиция, и у вас появляется понимание того, что надо делать или что делать не нужно», — добавила Хробостова.

Ранее психиатр Евгений Фомин посоветовал российским мужчинам плакать, поскольку это полезно для нервной системы, а слезы — мощный антистрессовый механизм. При этом он предупредил, что часто «выпускать пар» таким образом не нужно ни женщинам, ни мужчинам, особенно на людях, иначе можно привыкнуть к слабой и жертвенной позиции.