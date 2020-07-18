В России перечислили пять видов стресса при выходе из пандемии

Россияне испытывают разные виды стресса при выходе из пандемии коронавируса в зависимости от субъективного восприятия угрозы. Об этом «Российской газете» рассказали ученые Института психологии РАН.

Так, специалисты выделили пять видов отношения к коронавирусу: биотерроризм, стихийное бедствие, синдром Чернобыля, возвращение с войны и «это фейк». По словам старшего научного сотрудника ИП РАН Юлии Быховец, после самоизоляции, истощившей психологические ресурсы человека, появляются уныние и депрессия и появляется болезненное желание разобраться в произошедшем.

«Отсюда сравнение вируса с радиационным заражением личности "как в Чернобыле" или со слепотой терроризма. Даже вездесущие конспирологические объяснения — тоже своего рода "слепая мишень" из-за чувства беспомощности», — отметила она.

По словам психологов, в обществе выделяются три группы убеждений, по-разному противостоящих стрессу. Первые отличается недоверием к социальным институтам и катастрофичностью сознания. Вторые — стабилизаторы, чей консерватизм помогает мобилизации общества. Третья группа адаптируется к угрозам будущего через рост терпимости и доверия.

«Поведением управляют накопленные в самоизоляции страх и тревога, снижение доверия к людям и миру, обдуманное ослабление ближних и дальних связей, ставшее жестом постковидной культуры, и рост страха социальных потрясений, который рождает желание опереться на твердую руку», — заявил ведущий научный сотрудник Института психологии РАН Тимофей Нестик.

По мнению психологов, справиться со стрессом помогут социальное доверие, ценность заботы о людях и вера.

Ранее психолог Наталья Очакова предупредила россиян об опасности «постковидного лета». Психическое расстройство может спровоцировать переменчивая московская погода и необычный световой день — так как переход на летнее время отменили, солнце начинает вставать уже в три часа утра. Многих людей также могла удручить отмена привычных летних заграничных путешествий или нехватка денег на них. Также ее могут провоцировать такие неочевидные факторы, как недовольство своей фигурой, недостаток общения в компании.