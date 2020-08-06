Названы вакансии с самой большой зарплатой в России

В России назвали вакансии с самой высокой зарплатой. В июле 2020 года в их число вошли позиции механика, капитана, горняка, IT-специалиста и врача. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Механикам различных специализаций предлагают до 250-300 тысяч рублей, в основном в специалистах заинтересованы судовые и угледобывающие компании. Что касается капитанов, то они получают порядка 200-250 тысяч рублей в месяц и требуются на Камчатке, Сахалине и в Приморье. Выше 200 тысяч рублей могут получать сотрудники горных предприятий.

В Москве и Санкт-Петербурге большим спросом пользуются специалисты IT-сферы, они могут претендовать на оклад до 200 тысяч рублей. Для врачей в частных клиниках есть вакансии с окладом от 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее стала известна средняя зарплата российского чиновника, она составляет 35 тысяч рублей в месяц. Больше всех получают госслужащие в Санкт-Петербурге и Москве, а меньше всех — в Саратове и Ульяновске. Те же 35 тысяч рублей в месяц получает средний российский работник.