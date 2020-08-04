Рассчитаны расходы на новую должность Медведева

На деятельность заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и госслужащих администрации президента выделят 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на расчеты Минфина на ближайшие три года.

В «Методике расчетов предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета» сказано, что в 2021 году на обеспечение деятельности указанных чиновников направят 567,5 миллиона рублей. В 2022-2023-х расходы составят 572,2 миллиона рублей ежегодно.

В документе Минфина указана и вторая сумма на те же расходы — 1,5 миллиарда рублей, которые распределяются следующим образом: в 2021 году на новую должность Медведева и деятельность госслужащих администрации президента направят дополнительно 490 миллионов рублей, а в 2022 и 2023 годах — по 519 миллионов рублей.

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Издание отмечает, что, несмотря на запланированную оптимизацию бюджета и отказ от индексации зарплат госслужащим, в 2021 году затраты на обеспечение деятельности чиновников увеличатся на 88 миллионов рублей. В 2022 году эти расходы сократятся на 191,4 миллиона рублей, а в 2023-м снова увеличатся — на 218,9 миллиона рублей.

В пресс-службе Минфина сообщили, что в опубликованном документе указаны лишь проектировки бюджетных ассигнований, которые будут корректироваться в процессе формирования федерального бюджета.

Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра России с 2012 года, объявил об отставке после послания президента Федеральному собранию в середине января — тогда Владимир Путин анонсировал конституционные изменения. 16 января Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности России, ранее такой должности не существовало.