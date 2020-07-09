Медведев рассказал о работе своего сына

Бывший премьер-министр России, заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев рассказал о работе своего 25-летнего сына Ильи. Об этом он говорил в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, Илья Медведев пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики. По словам бывшего главы правительства и экс-президента, такая работа доставляет его сыну удовольствие. «Особых успехов пока я там у него не видел, но, надеюсь, что все еще впереди», — сказал Медведев.

В ходе интервью экс-премьер также говорил о важности цифровой безопасности России. Он указал, что в настоящее время все ушли в онлайн, что создает благоприятную среду для кибермошенников и роста преступности в виртуальной сфере. Он отметил, что вопрос цифровой безопасности отразят в концепции общественной безопасности, которая разрабатывается в настоящее время.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!