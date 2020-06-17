Медведев рассказал о тройном ударе коронавируса по экономике России

Коронавирус в 2020 году нанес тройной удар по экономике России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

По его словам, страна одновременно столкнулась с падением цен на нефть из-за снижения спроса, последствиями внутренних ограничений из-за эпидемии и снижением зарубежного спроса на российские товары из-за глобальной рецессии.

Он указал, что Россия не сможет избежать экономического спада. ВВП страны просядет на 5 процентов по итогам года, реальные доходы снизятся на 3,8 процента, а рост безработицы достигнет максимума за почти десятилетие — 5,7 процента. Однако уже в 2021 году, по прогнозу Медведева, экономика может адаптироваться к новым условиям.

Медведев отметил, что в случае начала новой волны эпидемии коронавируса отрицательный эффект для мировой экономики будет сопоставим с последствиями Второй мировой войны. Он привел данные международного валютного фонда (МВФ), согласно которым мировая экономика просядет на 3 процента в 2020 году. Для сравнения, максимальное годовое снижение глобального ВВП во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов составляло 0,1 процента.

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